РЖД с 17 марта отменяет поезда на Украину и в Молдавию из-за решений, которые эти страны приняли в связи с распространением коронавируса. Соответствующее сообщение появилось на сайте «Федеральной пассажирской компании»

«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Также приостанавливается курсирование поездов №47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), №341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), №361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д), №369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).

Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за границей украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну.