Министерство инфраструктуры Украины разъяснило, каким образом будут вводиться ограничения международного сообщения, и как будут работать пункты пропуска на границе из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 марта сообщил сайт министерства инфраструктуры Украины

Мининфраструктуры уточнило, что с 16 марта на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, не имеющим право на постоянное или временное проживание на Украине.

«Украинские граждане смогут въехать в Украину. В пунктах пересечения границы проводится температурный скрининг. По возвращению из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, при наличии симптомов, украинцы будут проходить обсервацию», — пояснили на сайте ведомства.

При этом, если граждане Украины не успеют вернуться на родину до 16 марта, когда будет прервано авиасообщение, они должны будут обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания. Остановить коронавирус: Молдавия закрыла авиасообщение с Италией © REUTERS, AP/Gleb Garanich | REUTERS, AP/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

В этом случае дипломатические представительства будут решать вопрос с организацией возвращения отдельными нерегулярными рейсами.

Все международные грузовые перевозки после закрытия Украиной границы не прекращаются. Иностранные экипажи самолетов, судов, автомобилей, самолетов смогут въезжать в страну, но будут проходить отдельный медицинский осмотр.