Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил, что Украина в настоящий момент не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из них будет иметь катастрофические последствия. Об этом 14 марта сообщил Интерфакс-Украина

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» рассказал, что во время саммита лидеров Нормандского формата в Париже их участники жестко встречали любые слова об изменении Минских договоренностей.

«Если внимательно посмотреть на то, что говорил президент Зеленский в Париже и почему были такие сложные переговоры, что в итоге завершилось документом, который я считаю маленькой, но победой, то первое, о чем шла речь, что мы не можем сегодня автоматически выполнять Минские договоренности, которые уже сегодня не являются таким "монолитом". Это подтвердила и госпожа Меркель», — приводит слова Ермака издание.

Глава Офиса президента подчеркнул, что если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из «Минска», это будет иметь для нее катастрофические результаты. Взлёт «ястребов» и красные линии Зеленского. Как Украина готовится к «Нормандской встрече» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В частности Ермак отметил, что украинская сторона не может пойти, на то, что контроль над границей ей передается только через два месяца после местных выборов, как это прописано в минских соглашениях.

Кроме того он уточнил, что проведение местных выборов в Донбассе зависит не только от Украины, но если их не удастся организовать осенью, то, как указал президент Владимир Зеленский, мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира.

При этом Андрей Ермак указал, что формат Трехсторонней контактной группы в Минске, где есть две стороны конфликта на Донбассе: Украина и Россия, и между ними находится ОБСЕ, останется неизменным.