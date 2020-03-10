Ранее в Польше приняли решение отменить все массовые мероприятия в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 10 марта, в стране зарегистрировали 17 случаев заражения коронавирусом.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Была поднята эта тема. Пока мы не видим никаких оснований, чтобы были какие-то угрозы для (проведения. — Ред.) выборов», — заявил Дуда.
По словам президента, ситуация с коронавирусом в Польше пока что «не выглядит плохо». Несмотря на это, Дуда обратился к полякам с просьбой быть осторожными, соблюдать гигиену и избегать крупных скоплений людей.
Ранее стало известно, что Польша ввела санитарный контроль на границах с Украиной, Россией и Белоруссией. Отныне на пропускных пунктах дежурят медики, которые обследуют всех въезжающих на предмет симптомов коронавируса.