Распространение коронавируса не помешает проведению президентских выборов в Польше, которые назначены на 10 мая. Об этом заявил действующий президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности республики, передает агентство РИА Новости

Ранее в Польше приняли решение отменить все массовые мероприятия в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 10 марта, в стране зарегистрировали 17 случаев заражения коронавирусом.

Хроники коронавируса. Закрывая Италию и Израиль © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Была поднята эта тема. Пока мы не видим никаких оснований, чтобы были какие-то угрозы для (проведения. — Ред.) выборов», — заявил Дуда.

По словам президента, ситуация с коронавирусом в Польше пока что «не выглядит плохо». Несмотря на это, Дуда обратился к полякам с просьбой быть осторожными, соблюдать гигиену и избегать крупных скоплений людей.

Ранее стало известно, что Польша ввела санитарный контроль на границах с Украиной, Россией и Белоруссией. Отныне на пропускных пунктах дежурят медики, которые обследуют всех въезжающих на предмет симптомов коронавируса.