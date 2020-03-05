Бужанский напомнил депутатам о деле Свинарчука-Гладковского, которого подозревали в хищениях в оборонном ведомстве Украины.
«Где сейчас Свинарчук? Он смотрит футбол. А почему он смотрит его не из-за решетки? Потому что у нашей страны нет генерального прокурора. Есть генеральный прокурор Порошенко, генпрокурор «Европейской солидарности» Рябошапка… Предлагаю дать стране генпрокурора, который будет работать, а не вот это пустое место», — сказал Бужанский.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка «хороший специалист, но не показал результат».