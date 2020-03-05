Вся Украина ждала, что весной прокуратура отправит за решетку коррупционеров, однако до сих пор это не произошло. Об этом 5 марта заявил нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский на экстренном заседании Рады, на котором рассмотрят вопрос о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке

Белашко: Для США генпрокурор Украины Рябошапка не тот человек, за которого они будут держаться © Facebook, Сергей Белашко

«Где сейчас Свинарчук? Он смотрит футбол. А почему он смотрит его не из-за решетки? Потому что у нашей страны нет генерального прокурора. Есть генеральный прокурор Порошенко, генпрокурор «Европейской солидарности» Рябошапка… Предлагаю дать стране генпрокурора, который будет работать, а не вот это пустое место», — сказал Бужанский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка «хороший специалист, но не показал результат».