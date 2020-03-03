Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) предоставил данные опроса, в соответствии с которым 73% украинских граждан выступают за возвращение преподавания русского языка в школы страны.
«Крым и Донбасс — это первые ласточки. И вина за распад страны полностью ляжет именно на русофобов. То ли это их план, то есть сознательный — по развалу, по деконструкции страны, то ли, может, план не их, а кем-то проплаченный», — категорична политик.
Бондаренко также назвала неправдой все разговоры о том, будто бы языковой вопрос не волнует украинских граждан, поскольку самые ожесточенные дискуссии, самые непримиримые позиции и самые затяжные митинги в Украине проходили именно по этому вопросу.
По ее словам, давление властей по языковому вопросу достигло уже обратного эффекта, и теперь за восстановление прав русского языка выступают даже те граждане, которых ранее эта проблема не волновала.
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