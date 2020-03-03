Если русский язык не вернут в обиход в Украине, то государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко в недавнем интервью «Комсомольской правде»

Елена Бондаренко: Сергей Сивохо хочет мира и процветания Донбассу и я готова ему в этом помогать © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Крым и Донбасс — это первые ласточки. И вина за распад страны полностью ляжет именно на русофобов. То ли это их план, то есть сознательный — по развалу, по деконструкции страны, то ли, может, план не их, а кем-то проплаченный», — категорична политик.

Бондаренко также назвала неправдой все разговоры о том, будто бы языковой вопрос не волнует украинских граждан, поскольку самые ожесточенные дискуссии, самые непримиримые позиции и самые затяжные митинги в Украине проходили именно по этому вопросу.

По ее словам, давление властей по языковому вопросу достигло уже обратного эффекта, и теперь за восстановление прав русского языка выступают даже те граждане, которых ранее эта проблема не волновала.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.