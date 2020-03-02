Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
По словам руководителя партии, глава МИД не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых праздник 9 Мая «был, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики».
Он добавил, что украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии.
Медведчук заметил, что, возможно, «Пристайко и свора, частью которой он является», и не будут отмечать День Победы, однако украинский народ будет праздновать эту дату.
В конце прошлой недели Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая.