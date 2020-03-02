Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук прокомментировал слова главы украинского министерства иностранных дел Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы. Об этом на днях сообщили на сайте политсилы

Трамп и Джонсон могут заехать в Киев по пути в Москву на День Победы — The Guardian © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».

По словам руководителя партии, глава МИД не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых праздник 9 Мая «был, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики».

Он добавил, что украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии.

Медведчук заметил, что, возможно, «Пристайко и свора, частью которой он является», и не будут отмечать День Победы, однако украинский народ будет праздновать эту дату.

В конце прошлой недели Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая.