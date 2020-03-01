Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что норвежские власти ведут «марионеточную политику» в вопросах выдачи виз российским гражданам, проживающим в Крыму. Об этом 1 марта сообщило агентство РИА Новости

Ранее норвежские власти отказали в визе начальнику управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко. Он планировал принять участие в конференции, посвященную Крыму, которая должна прийти в Норвегии.

Норвежская сторона мотивировала свой отказ тем, что российский загранпаспорт Мащенко для ЕС является недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму после его воссоединения с Россией. При этом Мащенко подчеркнул, что норвежское посольство предложило ему посетить Норвегию по украинскому биометрическому паспорту.

«Другого, к сожалению, от властей Норвегии пока не приходится ожидать. Здесь просматриваются двойные стандарты. Властям Норвегии пора прекратить быть марионетками и заложниками США во внешней политике. Нельзя не видеть очевидного, что Крым вернулся в состав Российской Федерации, прежде всего, по волеизъявлению крымчан», — приводит слов Юрия Гемпеля РИА Новости.

По его мнению крымского парламентария, за такой позицией норвежских властей стоит нежелание проводить в своей стране любые мероприятия, посвященные Крыму. Помпео заявил, что США никогда не признают «притязаний» России на Крым © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Вместо того чтобы здраво и спокойно воспринимать объективную информацию и давать собственную оценку, они опасаются, что норвежцы могут услышать из первых уст правду о крымских событиях и о том, что происходит на полуострове. К сожалению, норвежские власти пытаются оградить своих граждан от настоящей правды», — подчеркнул Гемпель.

Напомним, Международная конференция «Крым в геополитической перспективе» планировалось провести в конца марта в Осло. Ее организаторами выступила — общественная организация «Народная дипломатия-Норвегия».