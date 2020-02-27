Министерство здравоохранения Украины сообщает, что у госпитализированной в Неаполе украинки коронавирус пока не подтвержден. Об этом 27 февраля ведомство сообщило в Facebook

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