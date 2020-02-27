«Сегодня было получено сообщение от Генерального консульства Украины в Неаполе о подозрении одного случая COVID-19 среди граждан Украины в Италии — 26-летней украинки, которая работает на севере Италии в городе Кремона… Положительный результат должна окончательно подтвердить клиника "Спалланцани" в Риме», — говорится в сообщении.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что в Неаполе подтверждены два случая. Одна из двух человек — украинка, которой 26 лет, и которая работает на севере в Кремоне.