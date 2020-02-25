Пятый президент Армении Серж Саргсян, обвиняемый в растрате $1 млн, перед зданием суда, где рассматривается его дело, заявил, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Армения 25 февраля

Саргсян проходит по громкому «дизельному делу» как способствовавший победе на государственном тендере компании «Флеш», чье предложение по цене было примерно на $1 млн выше, чем у конкурентов. На эту сумму и был причинен ущерб государству, считают следователи.

«Учитывая погодные условия и надежду на то, что есть еще судьи в этой стране, для которых правосудие превыше всего, а для меня независимость Нагорного Карабаха — высшая цель, вернитесь домой», — сказал Саргсян своим сторонникам перед судом.

Карабахский пожар © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Он и его сторонники называют «дизельное дело» сфабрикованным для того, чтобы отвлечь внимание от опасного для Армении развития событий на карабахском направлении.

Помимо Саргсяна по делу проходят также экс-министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян, владелец компании «Флеш» Барсег Бегларян, а также Геворк Арутюнян и Самвел Галстян.