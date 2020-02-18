Жители Тернопольской области обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий «Медоборы» украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области 17 февраля

Мэр Тернополя попросил не селить эвакуированных из Китая украинцев в местный санаторий © REUTERS, China Daily | REUTERS, China Daily | Перейти в фотобанк Арсен Аваков сообщил, что эвакуация граждан Украины и иностранцев из китайского Уханя будет проведена в четверг, 20 февраля. При этом утверждалось, что эвакуированных могут поместить на карантин в санаторий «Медоборы», в связи с чем мэр Тернополя Сергей Надал уже обратился к руководству области с призывом не допустить этого.

Жители Тернопольской области также не поддержали это решение и обустроили блокпосты на подъезде к селу Конопковке рядом с Микулинцами Теребовлянского района. По данным полиции, которая находится там для обеспечения правопорядка, сейчас на постах дежурят около 15 человек.

По словам местных жителей, накануне, 17 февраля, в «Медоборы» уже приезжали представители контролирующих служб, чтобы проверить, насколько он готов к приему на карантин.

В частности, директор «Медоборов» Василий Мартынюк подтвердил, что его заведение есть в перечне тех, где могут разместить эвакуированных.

«Я никогда не пойду против своих людей, своих работников. Сейчас собрались люди, исполком, вы здесь хозяева своей земли, вам решать. Если вы сочтете, что это нецелесообразно, неправильно, я не пойду. Мысль как врача, риски есть, но небольшие. Люди, у которых будет подозрение на заболевание, в самолет не сядут. В самолет сажают потенциально здоровых людей. Я также обеспокоен», — заявил он.

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По требованию жителей Мартынюк также написал заявление, что поддерживает решение общины о недопущении эвакуированных из Китая, добавил mediator.te.ua.

Кроме того, как сообщил TV-4, утром 18 февраля в Микулинцах на центральной площади прошел митинг, на котором собрались порядка 300 протестующих. Они высказались категорически против того, чтобы группу украинцев из Китая привезли на карантин в «Медоборы», мотивируя это тем, что заведение не приспособлено для таких целей.

Аналогичная ситуация тем временем происходит и во Львовской области, где ранее в пгт Шкло Яворовского района местные жители также вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. В заявлении Яворовского райсовета утверждается, что санаторий Шкло не соответствует критериям, необходимым для карантина.