У военной разведки Нидерландов нет доказательств того, что российский ЗРК «Бук-М1» пересекал границу с Украиной во время конфликта в Донбассе. Об этом говорится в докладе нидерландского журналиста Макса Ван дер Верфа, опубликованном на платформе Bonanza Media, передает 18 февраля "Интерфакс"

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым по делу МН17 - СМИ © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Согласно документу МН17 летел «вне радиуса действия всех выявленных развернутых ЗРК "Бук-М1"».

Вместе с тем Ван дер Верф сомневается в достоверности данных украинской стороны о расположении своих зенитно-ракетных комплексов.

Больше новостей о ситуации с МН17 читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Бросается в глаза, что у нидерландских военных есть детальная информация о позициях российских систем "Бук", не находившихся на своих базах, зато большинство украинских "Буков" согласно документу не покидали пределы своих баз. Можно ли поверить, что во время "антитеррористической операции" Украина оставила свои средства ПВО на базах, вместо того, чтобы развернуть их на позициях?», — говорится в докладе.

Кроме того, журналист ссылается на результаты допроса одного из свидетелей, проведенного в 2015 году нидерландским следователем. По словам очевидца, незадолго до взрыва, уничтожившего лайнер, он видел в небе два боевых самолета.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.