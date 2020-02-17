«Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. Презентацию программы провел 17 февраля директор интегрированного газового бизнеса компании Андрей Фаворов. Трансляцию в своем Facebook вела «Укргаздобыча»

По словам Фаворова, программа имеет три составляющие, она уже представлена правительству страны и наблюдательному совету «Нафтогаза».

«Я хочу представить стратегию, которую мы достаточно долго обсуждали внутри команды и понимая ситуацию, как нам сделать категоричный прорыв. Эту стратегию мы называем "Трезубец". Она состоит из трех составляющих: первое — это добыча из глубоких залежей, особенно под "Шебелинкой", второе — это газ из сланцевых пород, третье — это шельф», — сказал Фаворов.

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Отдельное внимание будет уделено разработке шельфового месторождения на участке в 9,5 км в Черном море. Оно получило название «Дельфин».

Фаворов рассказал, что речь идет об участке в северо-западной части континентального шельфа Черного моря, примыкающего к месторождениям, которые разрабатывает крымский «Черноморнефтегаз», ныне принадлежащий РФ.

Кроме того, он анонсировал будущую добычу голубого топлива из плотных пород, чем Украина раньше не занималась. По словам представителя «Нафтогаза», «Укргаздобыча» имеет перспективную лицензию, запасы газа находятся под болотистой почвой на территории одного из заповедников, бурение будет происходить кустовым способом, т.е. три скважины из одного места.

Фаворов утверждает, что в случае, если данный план не получит своего воплощения в жизнь, то добыча газа на Украине останется на прежнем уровне.