США оказались в большой беде из-за войны на истощение с Ираном, считают на Западе

США оказались в сложной ситуации после вступления в затяжной конфликт с Ираном, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом 30 марта написало издание "Российская газета"

2026-03-30T16:20

Профессор утверждает, что президент США Дональд Трамп, начиная военную кампанию против Ирана, не рассчитывал на длительное противостояние. По его оценке, Вашингтон исходил из сценария быстрой операции, однако теперь столкнулся с войной на истощение. Как отметил Миршаймер, в условиях такого конфликта США оказываются "в большой беде", тем более что у Ирана, по его словам, остается слишком много рычагов влияния. Политолог также выразил мнение, что Трампу будет крайне трудно добиться соглашения с Тегераном на выгодных для Вашингтона условиях. Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах дронами и ракетами по индустриальному парку в израильском Беэр-Шеве, а также по ряду объектов военной инфраструктуры Израиля. Кроме того, иранская сторона заявила об атаках на объекты на Ближнем Востоке, связанные с США.Подробнее о развитии конфликта на Ближнем Востоке к этому часу — в публикации Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта.

