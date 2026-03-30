США оказались в большой беде из-за войны на истощение с Ираном, считают на Западе
США оказались в большой беде из-за войны на истощение с Ираном, считают на Западе

16:20 30.03.2026
 
США оказались в сложной ситуации после вступления в затяжной конфликт с Ираном, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом 30 марта написало издание "Российская газета"
Профессор утверждает, что президент США Дональд Трамп, начиная военную кампанию против Ирана, не рассчитывал на длительное противостояние. По его оценке, Вашингтон исходил из сценария быстрой операции, однако теперь столкнулся с войной на истощение.
Как отметил Миршаймер, в условиях такого конфликта США оказываются "в большой беде", тем более что у Ирана, по его словам, остается слишком много рычагов влияния. Политолог также выразил мнение, что Трампу будет крайне трудно добиться соглашения с Тегераном на выгодных для Вашингтона условиях.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах дронами и ракетами по индустриальному парку в израильском Беэр-Шеве, а также по ряду объектов военной инфраструктуры Израиля. Кроме того, иранская сторона заявила об атаках на объекты на Ближнем Востоке, связанные с США.
Подробнее о развитии конфликта на Ближнем Востоке к этому часу — в публикации Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта.
