Попытки НАТО втянуть Украину в Альянс подрывают усилия по выполнению минских договоренностей. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости

Мечты по-киевски. Что значит «позитивный и решающий перелом» в отношениях Украина-НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк сказал Лавров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что прогресс в достижении мира в Донбассе возможен благодаря восстановлению переговоров в «нормандском формате».

Зеленский в ответ поблагодарил Альянс за неизменную поддержку суверенитета, а также заявил, что реформы, над которыми работает украинское правительство, якобы приближают Украину к НАТО.

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