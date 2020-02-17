«НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, он только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды, этим только усугубляется ситуация и подрываются усилия на выполнение минских договоренностей», — сказал Лавров.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что прогресс в достижении мира в Донбассе возможен благодаря восстановлению переговоров в «нормандском формате».
Зеленский в ответ поблагодарил Альянс за неизменную поддержку суверенитета, а также заявил, что реформы, над которыми работает украинское правительство, якобы приближают Украину к НАТО.
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