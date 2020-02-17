Число заболевших пневмонией, которую вызывает коронавирус нового типа, составило 71 тысячу 373 человека, умерли уже 1 тысяча 776 человек. Об этом сообщает 17 февраля центральное ТВ Китая

«Только без паники!» Коронавирус остановил строительство объездной дороги в Житомире © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк заявили чиновники от медицины.

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Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период (во время которого оно также может распространяться) длится от 2 дней до 2 недель.