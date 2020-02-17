«Подтвержденные случаи заболеваний — 70 635 в Китае, 688 за рубежом. Смертельные исходы — 1 772 в Китае (в том числе 1 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 за границей. Вылечить удалось 10 844 человека», — заявили чиновники от медицины.
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Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период (во время которого оно также может распространяться) длится от 2 дней до 2 недель.