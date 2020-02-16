«Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за рубеж около 40 работников из КНР работало на объекте», — говорится в сообщении.
Согласно данным Управления ГМС в Житомирской области, 13 февраля прибыл один сотрудник фирмы. Его осмотрели медики и не нашли следов заболевания, но менеджмент компании решило изолировать его на две недели.
То же самое будет сделано в отношении остальных сотрудников, прибывающих из Китая: медики будут наблюдать за ними на протяжении 14 дней после прилета.
Как заявил глава Житомирской ОГА, комментируя ситуацию с китайской компанией: «Не создаем панику, безопасность — прежде всего!»