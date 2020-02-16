Работников компании из Китая, строящих объездную автодорогу в Житомире, отправят в карантин на две недели. Таким образом местные власти надеются предотвратить проникновение коронавируса COVID-19 в регион, сказано в сообщении Житомирской Областной государственной администрации (ОГА) 15 февраля

«Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за рубеж около 40 работников из КНР работало на объекте», — говорится в сообщении.

Огурцы по 1000 рублей. Коронавирус оголил проблему продовольственной безопасности России © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

То же самое будет сделано в отношении остальных сотрудников, прибывающих из Китая: медики будут наблюдать за ними на протяжении 14 дней после прилета.

Как заявил глава Житомирской ОГА, комментируя ситуацию с китайской компанией: «Не создаем панику, безопасность — прежде всего!»