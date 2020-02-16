План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», был размещен в интернете 14 февраля.
Вскоре документ был раскритикован украинским МИДом, также против него выступил ряд экспертов влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council, в том числе бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Мари Йованович.
Спустя несколько часов после публикации документ, который разрабатывался при участии организатора Мюнхенской конференции, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, исчез с сайта Мюнхенской конференции.
Также пропало сообщение, в котором отмечалось, что план был создан при соавторстве экспертов по международной безопасности трех западных аналитических центров, ряда украинских экспертов и Российского совета по международным делам.
Однако уже на следующий день «12 шагов» опять появились на интернет-ресурсе Мюнхенской конференции, отмечает издание.
По его данным, указанный документ предлагает возобновить сотрудничество Запада с РФ без требований по возвращению Крыма и сдачи республик Донбасса Украине.
В нем среди прочего предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ.
Кроме того, на Украине должен быть запущен общенациональный диалог для определения новой идентичности страны, в которой будут учтены взгляды прилегающих стран, в том числе и России.