План примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам вновь появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила «Европейская правда» в ночь на 16 февраля

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Вскоре документ был раскритикован украинским МИДом, также против него выступил ряд экспертов влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council, в том числе бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Мари Йованович.

Спустя несколько часов после публикации документ, который разрабатывался при участии организатора Мюнхенской конференции, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, исчез с сайта Мюнхенской конференции.

Также пропало сообщение, в котором отмечалось, что план был создан при соавторстве экспертов по международной безопасности трех западных аналитических центров, ряда украинских экспертов и Российского совета по международным делам.

Однако уже на следующий день «12 шагов» опять появились на интернет-ресурсе Мюнхенской конференции, отмечает издание.

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В нем среди прочего предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ.

Кроме того, на Украине должен быть запущен общенациональный диалог для определения новой идентичности страны, в которой будут учтены взгляды прилегающих стран, в том числе и России.