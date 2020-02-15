Тезисы доклада «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» не соответствуют официальной позиции украинских властей. Об этом вечером 14 февраля заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает РИА Новости

Доклад, подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но вскоре перестал быть доступным для посетителей интернет-ресурса.

«Документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности в Украине», — сказала Зеленко.

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«Там гражданская война». Доклад по Украине исчез с сайта Мюнхенской конференции после жалоб США © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминался новый диалог между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.

Этот документ раскритиковали американские дипломаты и эксперты, посчитавшие доклад отражением «российской точки зрения».