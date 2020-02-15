Доклад, подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но вскоре перестал быть доступным для посетителей интернет-ресурса.
«Документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности в Украине», — сказала Зеленко.
Больше новостей о Мюнхенской конференции читайте в Telegram-канале Украина.ру
Среди авторов документа экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминался новый диалог между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.
Этот документ раскритиковали американские дипломаты и эксперты, посчитавшие доклад отражением «российской точки зрения».