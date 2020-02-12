По словам политолога, сейчас в Казахстане ругать Соединенные Штаты, во-первых, не модно, а во-вторых, небезопасно для карьеры.
Если эксперт, не участвующий в грантовых программах, начинает говорить об американской политике в критическом ключе, то его быстро отсекают от медийных площадок.
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«Значительная часть и центральных СМИ, и областных медиа Казахстана находятся в многолетних отношениях с различными западными структурами. Не обязательно с Соросом, это и институты обеих американских партий, и Human Rights… все имеют определенные грантовые программы», — объяснил Андрей Грозин.
Эксперт добавил, что единственная страна, где нет западных неправительственных организаций, — это Туркмения, тогда как, например, в Киргизии их очень много.
В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны.