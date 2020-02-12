На вопрос ведущего о том, стоит ли Киеву возобновить поставки воды в Крым в качестве жеста доброй воли, Кравчук отметил, что Украина «все покупает в России и часто переплачивает».
По его словам, ввиду «аннексии» полуострова ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.
«Ничего не падает нам с неба — мы все делаем своими руками. Если договорятся покупать и платить и за газ, и за воду как должно, можно и нужно было рассмотреть этот вопрос (поставок воды — ред.)», — сказал экс-президент.
Ранее глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. По его мнению, это было бы «достаточным компромиссом».
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Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы.
По данным главы городской администрации Елены Проценко, запасов в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, по состоянию на февраль хватит только на период от 90 до 100 дней.