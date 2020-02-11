Популярный артист, судья украинского отбора на конкурс «Евровидение» Андрей Данилко назвал бредом нападки в социальных сетях на конкурсантов, которые исполняют песни на русском языке. Об этом 11 февраля он рассказал в комментарии «Обозревателю»

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«Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать… Национальный отбор — это единственная площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы… Но нет, надо всё это обос…ь, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы», — заявил он.

Данилко убежден, что те, кто критикует молодых артистов за выбор русского языка, стремятся привлечь к себе внимание, потому что никому не нужны.