Конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая.
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«Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать… Национальный отбор — это единственная площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы… Но нет, надо всё это обос…ь, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы», — заявил он.
Данилко убежден, что те, кто критикует молодых артистов за выбор русского языка, стремятся привлечь к себе внимание, потому что никому не нужны.