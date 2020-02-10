Украина планирует переориентироваться от строительства блоков АЭС к созданию малых модульных реакторов. Об этом на днях врио президента НАЭК «Энергоатом» Павел Павлишин заявил во время представления нового гендиректора Хмельницкой АЭС (ХАЭС) Андрея Козюры, передает «Прайм»

Заигрались в зеленую энергетику и «зеленый» тариф. Чем рискует Украина © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк отметил он.

Козюра, в свою очередь, выразил надежду на скорое завершение ремонта на энергоблоке №1.

«Главной задачей вижу обеспечение ядерной и радиационной безопасности ХАЭС, завершение ремонта энергоблока №1 станции. Уверен, что у нас все получится», — сказал он.

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о продаже «зеленой» энергии через электронные аукционы, которые начнутся в апреле.