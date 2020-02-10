«Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика. Вводятся очень большими темпами мощности. Нужны мощности, которые их компенсируют, — это маневренные мощности. Поэтому мы сегодня будем больше переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать», — отметил он.
Козюра, в свою очередь, выразил надежду на скорое завершение ремонта на энергоблоке №1.
«Главной задачей вижу обеспечение ядерной и радиационной безопасности ХАЭС, завершение ремонта энергоблока №1 станции. Уверен, что у нас все получится», — сказал он.
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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о продаже «зеленой» энергии через электронные аукционы, которые начнутся в апреле.