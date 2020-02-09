Правительство Аргентины заявило, что отказывается отдавать Международному валютному фонду (МВФ) долги по кредитам до тех пор, пока не выйдет из экономической рецессии. Об этом 9 февраля сообщило информационное агентство Reuters

На презентации своей книги «Sinceramente» на международной книжной ярмарке в Гаване Вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер уточнила, что Аргентина не выплатит МВФ «даже полцента» своего долга по кредитам, пока страна не выйдет из экономической рецессии.

«Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, — это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции», — приводит слова де Киршнер Reuters.

Как считает вице-президент Аргентины, стране жизненно необходимо реструктурировать суверенный долг в размере 100 млрд. долларов США перед кредиторами, включая МВФ. 300 депутатов, но без рынка земли, а «95 квартал» побеждает Коломойского. Главное в Украине с 31.01 по 07.02 от экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее эта латиноамериканская страна несколько раз объявляла дефолт по внешним долгам, что крайне тяжело сказалось на ее экономике. При этом многие экономисты уверены, что таким государствам как Аргентина будет крайне сложно вырваться из долговой зависимости международных финансовых организаций.

Украина рискует оказаться в подобном положении, стремясь любыми способами получить финансирование от МВФ. Ранее Фонд подтвердил, что пока Украина не выполнит все условия уже утвержденной программы, МВФ не даст новый кредит.