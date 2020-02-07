«Конечно, нет. Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера, любого. Но, к сожалению, у нас таких средств нет. И это, я думаю, прекрасно понимают в Службе безопасности Украины», — сказал Шиленко.
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В среду депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала «1+1». По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины. Группа «1+1 медиа» назвала обыски в редакции давлением на СМИ.
Обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.