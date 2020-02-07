Журналисты украинского телеканала «1+1» не записывали разговоры премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом 6 февраля заявил руководитель департамента журналистских проектов канала Максим Шиленко в эфире программы «Право на власть»

Прослушка Гончарука подтверждает, что у него нет абсолютно никакой стратегии — Якубин © Facebook Алексея Якубина сказал Шиленко.

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В среду депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала «1+1». По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины. Группа «1+1 медиа» назвала обыски в редакции давлением на СМИ.

Обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.