По его словам, если турецкий лидер приедет в Крым, его обвинят в том, что он встал на сторону России. Причём сам по себе визит Эрдогана будет означать, что он фактически признаёт российскую юрисдикцию над полуостровом, ничего не получая взамен от президента России Владимира Путина.
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«Что Эрдоган с этого получит? Ничего, кроме геморроя. Соответственно, признавать пока ничего он не собирается. Ему выгодно поддерживать ситуацию в таком подвешенном состоянии и, грубо говоря, зарабатывать, торгуясь с Владимиром Владимировичем по нужным вопросам. Здесь нет никакого заговора — есть элементарная политическая целесообразность или её отсутствие, как в этом случае», — объяснил Мирзаян.