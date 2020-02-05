Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не посещает Крым из-за отсутствия политической целесообразности. Об этом на днях сообщил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян Telegram-каналу Украина.ру

Эрдоган будет использовать Украину в своих отношениях с Россией, и это нормально — политолог © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимира Путина.

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«Что Эрдоган с этого получит? Ничего, кроме геморроя. Соответственно, признавать пока ничего он не собирается. Ему выгодно поддерживать ситуацию в таком подвешенном состоянии и, грубо говоря, зарабатывать, торгуясь с Владимиром Владимировичем по нужным вопросам. Здесь нет никакого заговора — есть элементарная политическая целесообразность или её отсутствие, как в этом случае», — объяснил Мирзаян.