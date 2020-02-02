Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напоминают обещания в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 1 февраля

Помпео с помпой в Минске. Вашингтону нужен не Лукашенко, а весь экс-СССР и прежде всего - Россия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла "для вывода отношений на новый уровень". Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — отметил Пушков.

США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Дж.Пайетт сыграл заметную роль. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2020

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Минск и Москва по-прежнему не достигли договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В связи с этим РФ с 1 января частично прекратила подачу нефти для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Между тем Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, как заявил президент республики Александр Лукашенко, при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу.