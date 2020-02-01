Сегодня Белоруссия покупает только российскую нефть, но на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ищет альтернативные источники поставок нефти, в частности, поставки черного золота из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам», — сказал он.
Дипломат также отметил, что США самый крупный производитель энергоресурсов в мире, «и все что нужно это обратиться к нам».
Экономист Владимир Рожанковский прогнозирует, что нефтегазовый спор Москвы и Минска, как обычно, закончится подписанием взаимовыгодного соглашения, поскольку Белоруссия не сможет постоянно закупать нефть у других поставщиков.