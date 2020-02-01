Вашингтон готов продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах. Об этом 1 февраля заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге во время визита в Минск

Москву устроит и вступление Белоруссии в НАТО, и вхождение ее в состав РФ - Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам», — сказал он.

Дипломат также отметил, что США самый крупный производитель энергоресурсов в мире, «и все что нужно это обратиться к нам».

Экономист Владимир Рожанковский прогнозирует, что нефтегазовый спор Москвы и Минска, как обычно, закончится подписанием взаимовыгодного соглашения, поскольку Белоруссия не сможет постоянно закупать нефть у других поставщиков.