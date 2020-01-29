НАБУ подозревает Порошенко в том, что он вместе с представителями администрации бывшего президента США Барка Обамы расхищал средства госбюджета.
«НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой 100 миллионов долларов средств международной финансовой помощи», — написал Кузьмин.
Дело возбудили по запросу депутатов фракции ОПЗЖ, просивших расследовать факты коррупции на Укриане, изложенные адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.
В минувшем году Джулиани, вернувшись из Украины, обвинил Порошенко и Обаму в воровстве денег из бюджета Украины.