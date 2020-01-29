Экс-президент Украины Петр Порошенко попал под следствие по новому уголовному делу, возбужденному Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Об этом 29 января в Facebook сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин

НАБУ подозревает Порошенко в том, что он вместе с представителями администрации бывшего президента США Барка Обамы расхищал средства госбюджета.

«НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой 100 миллионов долларов средств международной финансовой помощи», — написал Кузьмин.

Демократы завели импичмент Трампа в тупик, а Джулиани обнаружил связь послов на Украине с Соросом © РИА Новости, Илья Матусихис | Перейти в фотобанк Рудольфом Джулиани.

В минувшем году Джулиани, вернувшись из Украины, обвинил Порошенко и Обаму в воровстве денег из бюджета Украины.