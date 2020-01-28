Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим, назвал Советский Союз наряду с гитлеровской Германией виновником Второй мировой войны.
«Лучше бы остался блестящим актером и не стал заниматься политиканством. Зеленский просто плюнул в лицо тем оставшимся в живых ветеранам ВОВ, обвиняя их в самоотверженной борьбе с нацизмом», — сказал Бальбек.
По его словам, президент Украины, делая такие провокационные заявления, пытается угодить тем, кто обещает Киеву инвестиции и якобы дружбу.
Слова Зеленского, назвавшего СССР виновником мировой войны, вызвали восторг у депутата Рады от «Европейской Солидарности» Владимира Арьева. Он рекомендовал Зеленскому теперь называть Россию «виновником агрессии против Украины».
Дед нынешнего президента Украины — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 174 гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант Семен Зеленский.