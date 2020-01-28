Президент Украины Владимир Зеленский следует логике нацистов, которые хотели стравить между собой народы СССР. Об этом 28 января заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, слова которого приводит РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим, назвал Советский Союз наряду с гитлеровской Германией виновником Второй мировой войны.

«Лучше бы остался блестящим актером и не стал заниматься политиканством. Зеленский просто плюнул в лицо тем оставшимся в живых ветеранам ВОВ, обвиняя их в самоотверженной борьбе с нацизмом», — сказал Бальбек.

По его словам, президент Украины, делая такие провокационные заявления, пытается угодить тем, кто обещает Киеву инвестиции и якобы дружбу.

Ветераны Кривого Рога попросили Зеленского вернуть боевые знамена и напомнили ему о его деде © «Кривбасс On-Line» Владимира Арьева. Он рекомендовал Зеленскому теперь называть Россию «виновником агрессии против Украины».

Дед нынешнего президента Украины — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 174 гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант Семен Зеленский.