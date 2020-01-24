После ухода Алексея Гончарука с поста премьера Украины люди американского финансиста Джорджа Сороса рассматривают на эту должность Юлию Ковалив, которая сегодня работает в Офисе президента и у которой есть опыт работы в энергетическом секторе. Об этом рассказала политолог Светлана Кушнир в недавнем интервью Ukrlife.TV

Тимошенко против Майдана. В поисках утраченного имиджа © ba.org.ua Андрей Коболев и Юрий Витренко, причем позиции Витренко несколько улучшились после подписания газового контракта, так как Москва вообще не воспринимала Коболева в качестве переговорщика.

Юлия Тимошенко, продолжила эксперт, была в свое время по статистическим показателям одним из лучших премьеров Украины, и часть западных партнеров и внутренних игроков готовы назначить ее на эту должность в кризисной ситуации.

«Есть еще Арсен Борисович Аваков (глава МВД). Но он пока в активную борьбу вступать не будет. Его главная цель — взять власть не сейчас, когда экономическая ситуация в стране кошмарная, а ближе к местным выборам. Еще может Валерий Хорошковский (миллионер и экс-глава СБУ. — Ред.) тоже», — указала Кушнир.

Политолог добавила, что все эти люди имеют одинаковые шансы занять этот пост, но все будет зависеть от того, насколько их одобрят западные партнеры, насколько они профессиональны, и насколько они связаны с внутренними олигархами.