Кроме того, по ее словам, на пост премьера рассматриваются руководители «Нафтогаза» Андрей Коболев и Юрий Витренко, причем позиции Витренко несколько улучшились после подписания газового контракта, так как Москва вообще не воспринимала Коболева в качестве переговорщика.
Юлия Тимошенко, продолжила эксперт, была в свое время по статистическим показателям одним из лучших премьеров Украины, и часть западных партнеров и внутренних игроков готовы назначить ее на эту должность в кризисной ситуации.
«Есть еще Арсен Борисович Аваков (глава МВД). Но он пока в активную борьбу вступать не будет. Его главная цель — взять власть не сейчас, когда экономическая ситуация в стране кошмарная, а ближе к местным выборам. Еще может Валерий Хорошковский (миллионер и экс-глава СБУ. — Ред.) тоже», — указала Кушнир.
Политолог добавила, что все эти люди имеют одинаковые шансы занять этот пост, но все будет зависеть от того, насколько их одобрят западные партнеры, насколько они профессиональны, и насколько они связаны с внутренними олигархами.