Волонтеры проверили более 600 туалетов в общественных заведениях разных регионов Украины. Критериями оценки были чистота, технологичность, удобство и дизайн. Победителей отбирала специальная комиссия.
В числе лучших оказались туалет Киевского театра оперетты, одесского ресторана «Бернардацци», аэропорта «Киев» им. Сикорского и другие. Туалет киевской мэрии также стал призером в категории «Инклюзивный туалет» и «Государственные учреждения и общественные приемные».
Победителей наградили сертификатами и эмблемами.
Конкурс «Лучшая туалетная комната BEST WC» проходит на Украине уже второй раз, его цель — развитие туалетной культуры страны.