Туалет в здании мэрии Киева назван одной из лучших уборных Украины. Об этом в четверг, 23 января, в Facebook сообщил Музей истории туалета

Волонтеры проверили более 600 туалетов в общественных заведениях разных регионов Украины. Критериями оценки были чистота, технологичность, удобство и дизайн. Победителей отбирала специальная комиссия. Если негде, но очень хочется. Про общественные туалеты Киева © Украина.ру Победителей наградили сертификатами и эмблемами. Конкурс «Лучшая туалетная комната BEST WC» проходит на Украине уже второй раз, его цель — развитие туалетной культуры страны.