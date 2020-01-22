Артиста Black Star напоили снотворным и обворовали в поезде на Украину

Инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту Москва — Одесса. Марвин подчеркнул, что выбрал для поездки вагон СВ. Там, по словам певца, его и напоили снотворным.
«Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег. Проверено на собственной шкуре», — написал он.
Музыкант посоветовал тем, кто собирается путешествовать по этому маршруту, не покупать в поезде чай и следить за тем, чтобы дверь купе была закрыта.
Стоит отметить, что в поезде «Одесса-Москва» подобное происходит уже не впервые. Так, год назад одесситка рассказала, как банда грабителей усыпила всех пассажиров и обчистила их сумки. При этом пассажиры пришли к выводу, что без участия проводников поезда не обошлось, так как обокрали и тех, чьи купе были закрыты изнутри.