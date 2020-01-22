Усыпили и обокрали вагон: В поезде «Одесса—Москва» орудуют грабители
Усыпили и обокрали вагон: В поезде «Одесса—Москва» орудуют грабители
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту Москва — Одесса. Марвин подчеркнул, что выбрал для поездки вагон СВ. Там, по словам певца, его и напоили снотворным.

«Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег. Проверено на собственной шкуре», — написал он.

Музыкант посоветовал тем, кто собирается путешествовать по этому маршруту, не покупать в поезде чай и следить за тем, чтобы дверь купе была закрыта.

Артиста Black Star напоили снотворным и обворовали в поезде на Украину
© Instagram, misha_marvin

Стоит отметить, что в поезде «Одесса-Москва» подобное происходит уже не впервые. Так, год назад одесситка рассказала, как банда грабителей усыпила всех пассажиров и обчистила их сумки. При этом пассажиры пришли к выводу, что без участия проводников поезда не обошлось, так как обокрали и тех, чьи купе были закрыты изнутри.