Национальное антитеррористическое управление Великобритании (NCTPN) не может уточнять или комментировать о том, какие именно символы включены в пособие ведомства по борьбе с экстремизмом. Об этом 19 января рассказал представитель NCTPN в комментарии РИА Новости по поводу размещения в этом пособии украинского «трезуба»

Украина требует от британской полиции убрать трезубец из списка экстремистских символов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Документ включает ряд символов, которые не считаются экстремистскими или имеющими отношение к насилию… Мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ, поскольку он предназначен для очень конкретной внутренней аудитории», — сказал собеседник агентства

В пособии четко указано, отметили в ведомстве, что многие из групп не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом, и членство в этих организациях никоим образом не является правонарушением.

«Иные предположения не приносят пользы и вводят в заблуждение», — говорится в заявлении.

В документе, о котором идет речь, ясно дается понять, что он был выпущен для того, чтобы помочь полиции и другим стражам порядка идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе, указали в NCTPN.