Ранее посольство Украины в Лондоне потребовало от ведомства удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, поскольку он является гербом страны, а также принести Киеву свои извинения.
«Документ включает ряд символов, которые не считаются экстремистскими или имеющими отношение к насилию… Мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ, поскольку он предназначен для очень конкретной внутренней аудитории», — сказал собеседник агентства
В пособии четко указано, отметили в ведомстве, что многие из групп не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом, и членство в этих организациях никоим образом не является правонарушением.
«Иные предположения не приносят пользы и вводят в заблуждение», — говорится в заявлении.
В документе, о котором идет речь, ясно дается понять, что он был выпущен для того, чтобы помочь полиции и другим стражам порядка идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе, указали в NCTPN.