В Польше, Прибалтике и некоторых других странах Восточной Европы есть определенная обида на Советский Союз за то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. За это они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью телеканалу «360»

Рар назвал самую опасную проблему мировой политики © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Лех Валенса раскритиковал за это власти страны, поскольку именно Красная армия освободила концлагерь.

После событий Холодной войны на Западе появился нарратив, продолжил эксперт, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть Восточной Европы и создал там свою советскую диктатуру. Польша же, по его мнению, хочет быть в образе вечной жертвы, чтобы ее все жалели и помогали.

«Президент Польши отказывается ехать в Израиль, тоже на очередную юбилейную дату, посвященную Холокосту, потому что он не хочет сидеть и не выступать, у него сыграло тщеславие. Он считает, что польский президент тоже должен выступать, если там будет выступать Путин и Меркель», — указал Рар.

Политолог также назвал сегодняшние отношения Москвы и Варшавы далекими от понятия «нормальные», отметив, что Польша вряд ли изменит свои позиции в отношении России и памятных мероприятий.