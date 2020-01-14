С первого дня катастрофы украинского «Боинга» Тегеран отказывался признавать свою причастность, высшие власти Ирана уверяли весь мир в том, что Иран здесь ни при чем, отметил Рар.
«Потом под давлением международного сообщества, плюс под давлением фактов, которые невозможно было скрыть, Тегеран вынужден был пойти на опровержение своей собственной позиции и признать, что он нечаянно сбил самолет, и те военные, которые были виновниками этого инцидента, будут сурово наказаны», — сказал эксперт.
Он также отметил, что теперь иранские власти также должны будут выплатить большие компенсации всем семьям, которые потеряли своих близких и родственников в этой авиакатастрофе.