Иран не смог устоять перед давлением международного сообщества, сказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру 13 января

Александр Рар об американо-иранском кризисе и запуске «Турецкого потока» © Скриншот из видео Украина.ру

«Потом под давлением международного сообщества, плюс под давлением фактов, которые невозможно было скрыть, Тегеран вынужден был пойти на опровержение своей собственной позиции и признать, что он нечаянно сбил самолет, и те военные, которые были виновниками этого инцидента, будут сурово наказаны», — сказал эксперт.

Он также отметил, что теперь иранские власти также должны будут выплатить большие компенсации всем семьям, которые потеряли своих близких и родственников в этой авиакатастрофе.