Ранее СМИ сообщили, что клуб собирается купить российский миллиардер, основатель «Альфа-Банка» Михаил Фридман, уроженец Львова.
Руководство команды эту информацию не опровергло, отметив, что называть конкретные фамилии пока преждевременно.
«ФК "Карпаты" открыт для привлечения крупного бизнеса — как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба. Поэтому могу подтвердить — интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами», — рассказал Ящишин.
По неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который стал президентом «Карпат» в 2001 году.