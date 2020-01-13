Руководство ФК «Карпаты» подтвердило информацию о том, что покупкой акций клуба интересуются за рубежом. Об этом со ссылкой на исполнительного директора клуба Ростислава Ящишина 13 января сообщило информагентство УНН

Мариупольский стадион замахнулся на матчи Лиги Европы © commons.wikimedia.org, V&A Dudush Михаил Фридман, уроженец Львова.

Руководство команды эту информацию не опровергло, отметив, что называть конкретные фамилии пока преждевременно.

«ФК "Карпаты" открыт для привлечения крупного бизнеса — как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба. Поэтому могу подтвердить — интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами», — рассказал Ящишин.

По неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который стал президентом «Карпат» в 2001 году.