«Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ», — заявил Барциц.
Заявление об отставке глава государства направил в парламент. Посвященное этому вопросу заседание планируется провести в понедельник, 13 января.
Президент ушел в отставку на фоне массовых акций протестов сторонников оппозиции, которые начались после того, как парламент Абхазии согласился с требованиями оппозиционеров отменить результаты предыдущих президентских выборов.
Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года, и назначил новые, внеочередные выборы главы государства на 22 марта 2020 года.