Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Об этом заявил вице-президент республики Аслан Барциц, передает РИА Новости в воскресенье, 12 января

«Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ», — заявил Барциц.

О событиях в Абхазии. Уйдет ли в отставку Рауль Хаджимба? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Президент ушел в отставку на фоне массовых акций протестов сторонников оппозиции, которые начались после того, как парламент Абхазии согласился с требованиями оппозиционеров отменить результаты предыдущих президентских выборов.

Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года, и назначил новые, внеочередные выборы главы государства на 22 марта 2020 года.