Великобритания и Германия заинтересованы в том, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Об этом говорится в опубликованном 12 января коммюнике по итогам разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсон и канцлера Германии Ангелы Меркель

Политики выразили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе).

«Лидеры обсудили совместную заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, и подтвердили, что остаются привержены делу сохранения СВПД», — говорится в сообщении.

Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Касем Сулеймани.

Лидеры двух стран также осудили недавнее задержание британского посла в Тегеране Роберта Макейра, которого обвинили в организации антиправительственных акций.