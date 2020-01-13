Политики выразили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе).
«Лидеры обсудили совместную заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, и подтвердили, что остаются привержены делу сохранения СВПД», — говорится в сообщении.
Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года после того, как в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Лидеры двух стран также осудили недавнее задержание британского посла в Тегеране Роберта Макейра, которого обвинили в организации антиправительственных акций.