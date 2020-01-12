Организатора убийства Окуевой и еще двух членов банды полиция задержала 12 января. По информации «Страны.UA», это житель Киева Игорь Редькин.
ДНК Редькина совпала с ДНК оставленной на автомате, из которого расстреляли Окуеву.
«В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы», — добавил Клименко.
В настоящее время проводятся следственные действия. Полицейские проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.
Вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде около посёлка Глеваха под Киевом киллеры открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.
Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство РФ, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.