В состав группировки киллеров, ликвидировавшей жену командира батальона имени Джохара Дудаева Амину Окуеву, входило семь человек. Об этом 12 января рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко

Организатора убийства Окуевой и еще двух членов банды полиция задержала 12 января. По информации «Страны.UA», это житель Киева Игорь Редькин.

ДНК Редькина совпала с ДНК оставленной на автомате, из которого расстреляли Окуеву.

«В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы», — добавил Клименко.

«Чеченобандеровка»: Кто такая Амина Окуева © скриншот dosie.su

Вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде около посёлка Глеваха под Киевом киллеры открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.

Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство РФ, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.