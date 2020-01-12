Накануне, 11 января, иранские военные заявили, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, был сбит случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету.
«Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир», — заявил Нетаньяху.
По его словам, подобное поведение полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и добавил, что Израиль выражает соболезнования жертвам «обмана и халатности Ирана».
В результате крушение самолета погибли все 176 пассажиров и членов экипажа: граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на полном признании вины со стороны Ирана, заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.