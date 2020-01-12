Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу потерпевшего крушение под Тегераном украинского «Боинга» и выразил соболезнования жертвам трагедии. Он сделал это во время заседания Кабинета министров 12 января, передает РИА Новости

Киев ждет от Ирана полного признания вины, выплаты компенсации и наказания виновных – Зеленский © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир», — заявил Нетаньяху.

По его словам, подобное поведение полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и добавил, что Израиль выражает соболезнования жертвам «обмана и халатности Ирана».

В результате крушение самолета погибли все 176 пассажиров и членов экипажа: граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на полном признании вины со стороны Ирана, заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.