Командующий воздушно-космическими силами КСИР на прошедшей пресс-конференции в Тегеране подтвердил, что направлял запрос руководству о введении бесполетной зоны, непосредственно перед авиакатастрофой украинского «Боинга».

«Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что они просили создать бесполетную зону, учитывая ситуацию войны. Но это не было утверждено по определенным соображениям», — написал Реза Хаастех в своем Twitter.

По его словам, во время трагического инцидента с авиалайнером МАУ. руководитель командного пункта ПВО отправил запрос на разрешение стрельбы высшему командованию. Однако не получив ответа в течение 10 секунд, решил дать команду на пуск управляемой ракеты.

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© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

По признанию командующего воздушно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, он ошибочно принял пассажирский самолет за крылатую ракету и, после того, как на его запрос командование не ответило, вероятно, из-за прерывания связи — выпустил ракету в самолет.

По словам командующего, в среду утром, 8 января, он сообщил иранским должностным лицам, что в КСИР предполагают, что сбили самолет с собственными гражданами на борту.

Однако Генштаб Вооруженных сил Ирана изолировал всех военнослужащих, кто знал об авиаинциденте и решил заявить о нем позже.

Ранее иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.

 