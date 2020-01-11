Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что трагедией с украинским авиалайнером он просил ввести бесполетную зону на территории, где велись военные действия. Об этом 11 января сообщил журналист местного новостного сайта Iran Front Page Реза Хаастех в микроблоге Twitter

Командующий воздушно-космическими силами КСИР на прошедшей пресс-конференции в Тегеране подтвердил, что направлял запрос руководству о введении бесполетной зоны, непосредственно перед авиакатастрофой украинского «Боинга».

«Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что они просили создать бесполетную зону, учитывая ситуацию войны. Но это не было утверждено по определенным соображениям», — написал Реза Хаастех в своем Twitter.

По его словам, во время трагического инцидента с авиалайнером МАУ. руководитель командного пункта ПВО отправил запрос на разрешение стрельбы высшему командованию. Однако не получив ответа в течение 10 секунд, решил дать команду на пуск управляемой ракеты. Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

По признанию командующего воздушно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, он ошибочно принял пассажирский самолет за крылатую ракету и, после того, как на его запрос командование не ответило, вероятно, из-за прерывания связи — выпустил ракету в самолет.

По словам командующего, в среду утром, 8 января, он сообщил иранским должностным лицам, что в КСИР предполагают, что сбили самолет с собственными гражданами на борту.

Однако Генштаб Вооруженных сил Ирана изолировал всех военнослужащих, кто знал об авиаинциденте и решил заявить о нем позже.

Ранее иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.