Причиной крушения украинского Boeing под Тегераном действительно может быть «внешнее воздействие», считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Об этом он рассказал в комментарии «Интерфаксу» в пятницу, 10 января

«Очень похоже на внешнее воздействие — это действительно так. Но это требует проверки. Мы должны подождать», — отметил Клинцевич.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что располагает доказательствами того, что самолет был случайно сбит иранской ракетой. Эту версию также поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Украинская сторона также заявила, что намерена провести на месте крушения поиски обломков ракеты ЗРК «Тор» российского производства.

По мнению Клинцевича, искать в этом деле «российский след» глупо, а на вопрос, была ли это ракета российского производства, ответил: «Безусловно, все это будет проверяться».

«Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Анализируя опосредованные разведпризнаки, которые сегодня появляются вокруг украинского "Боинга", больше похоже, что, возможно, это был чей-то беспилотник», — заявил Клинцевич.

Однако кто именно мог послать дрон, сенатор не уточнил, но отметил, что эта версия в настоящий момент может быть одной из самых правдоподобных.

Версию с технической неисправностью Клинцевич также исключать не стал, отметив, что Тегеран в сложившихся обстоятельствах ведет себя «чрезвычайно конструктивно»: предоставляет всю необходимую информацию, а также привлекает иностранных специалистов и международные структуры, чтобы максимально достоверно провести расследование.

Крушение украинского самолета МАУ под Тегераном произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.