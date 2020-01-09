Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол решила записать цикл видео, где рассказывает об оружии украинцам, чтобы якобы подготовить их к новой революции. Соответствующая публикация 9 января обнародована на ее странице в Facebook

Единственный на Украине. Черновол рассказала о своем уникальном автомате © пресс-служба партии "Народный фронт"

При этом Черновол называет себя одной из самых успешных и способных из революционеров.

В 2017 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9», что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.