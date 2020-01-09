«На самом деле, моя цель — сделать цикл видео. Что-то вроде советов революционерам. Я ветеран трех революций, и скоро нас ждет новая. Безусловно, ждет. Я верю в украинский народ, который всегда выходил на Майдан за независимость. Еще немного, и люди осознают ошибку, принятую на прошлых выборах, когда бессознательно привели к власти партию капитуляции перед Россией», — написала она.
При этом Черновол называет себя одной из самых успешных и способных из революционеров.
В 2017 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9», что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.