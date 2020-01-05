МИД Украины ответил на критику Польши и Израиля по поводу чествования в стране лидера Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры и ряда лиц, которые сотрудничали с нацистами, сославшись на «возрождение национальной памяти». Такую позицию украинского ведомства передала его пресс-секретарь Екатерина Зеленко в комментарии УНН 3 января

Западная Украина с 30 декабря по 3 января: «меряние ёлками», марши в день рождения Бандеры и элита в «Буковеле» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — заявила Зеленко.

По ее словам, «цивилизованные нации» должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере, по мнению представительницы МИД, должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков.

На Украине день рождения Бандеры — одного из идеологов украинского национализма — включен в определенный Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и ОУН.

* Организация запрещена в РФ