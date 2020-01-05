В среду, 1 января, сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Днем позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.
«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — заявила Зеленко.
По ее словам, «цивилизованные нации» должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере, по мнению представительницы МИД, должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков.
На Украине день рождения Бандеры — одного из идеологов украинского национализма — включен в определенный Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и ОУН.
* Организация запрещена в РФ