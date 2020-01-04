Маджид Тахт-Раванчи настаивает, что нет никаких доказательств того, что генерал Касим Сулеймани готовил убийства высокопоставленных чиновников США.

«Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов», — приводит слова иранского дипломата CNN.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал «очень плохим решением» любую гипотетическую попытку руководства Ирана отомстить за убийство Касима Сулеймани.

Лизан: «США в Ираке стали терять лицо, в ответ показали зубы и ударили наотмашь»
Лизан: «США в Ираке стали терять лицо, в ответ показали зубы и ударили наотмашь»
© Facebook, Иван Лизан

А президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире», утверждая, что он планировал нападения на американцев.

Напомним, ночью 3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди которых генерал иранского спецназа «Кудс» Касим Сулеймани.