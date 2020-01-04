Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи охарактеризовал убийство иранского генерала Касима Сулеймани как объявление войны его стране со стороны США. Об этом 4 января он заявил во время интервью телеканалу CNN

Маджид Тахт-Раванчи настаивает, что нет никаких доказательств того, что генерал Касим Сулеймани готовил убийства высокопоставленных чиновников США.

«Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов», — приводит слова иранского дипломата CNN.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал «очень плохим решением» любую гипотетическую попытку руководства Ирана отомстить за убийство Касима Сулеймани. Лизан: «США в Ираке стали терять лицо, в ответ показали зубы и ударили наотмашь» © Facebook, Иван Лизан

А президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире», утверждая, что он планировал нападения на американцев.

Напомним, ночью 3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди которых генерал иранского спецназа «Кудс» Касим Сулеймани.

Iran’s ambassador to the United Nations, Majid Takht Ravanchi, says that if the US has evidence Qasem Soleimani was planning an imminent major attack against American interests, they should show it. pic.twitter.com/t5U916JWVN — OutFrontCNN (@OutFrontCNN) January 4, 2020

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