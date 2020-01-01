Пока что, продолжил эксперт, ДНР и ЛНР не могут грамотно управлять даже своими собственными территориями, иначе туда не ездили бы многочисленные гуманитарные конвои из России, а Москва не задумывалась бы над улучшением жизни их граждан.
«Понятно, что управлять чем-то за пределами областей им как минимум противопоказано и даже вредно. Потому что для Харьковской и Запорожской области Донбасс будет ассоциироваться с властью, которая сломала существующий порядок, а управлять не умеет», — пояснил Ищенко.
Именно поэтому, пояснил Ищенко, Киев постоянно требует от РФ передать им под контроль границу в Донбассе, так как без политической и финансовой подпитки из России ДНР/ЛНР реально не смогут существовать.