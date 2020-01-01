Республики Донбасса смогут взять под контроль границы Донецкой и Луганской областей, однако более амбициозные замыслы они реализовать не смогут. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Главное событие. Ищенко подвел итоги 2019 года © Скриншот с видео Украина.ру

«Понятно, что управлять чем-то за пределами областей им как минимум противопоказано и даже вредно. Потому что для Харьковской и Запорожской области Донбасс будет ассоциироваться с властью, которая сломала существующий порядок, а управлять не умеет», — пояснил Ищенко.

Именно поэтому, пояснил Ищенко, Киев постоянно требует от РФ передать им под контроль границу в Донбассе, так как без политической и финансовой подпитки из России ДНР/ЛНР реально не смогут существовать.