Главное событие. Ищенко подвел итоги 2019 года
Главное событие. Ищенко подвел итоги 2019 года
© Скриншот с видео Украина.ру
Пока что, продолжил эксперт, ДНР и ЛНР не могут грамотно управлять даже своими собственными территориями, иначе туда не ездили бы многочисленные гуманитарные конвои из России, а Москва не задумывалась бы над улучшением жизни их граждан.

«Понятно, что управлять чем-то за пределами областей им как минимум противопоказано и даже вредно. Потому что для Харьковской и Запорожской области Донбасс будет ассоциироваться с властью, которая сломала существующий порядок, а управлять не умеет», — пояснил Ищенко.

Именно поэтому, пояснил Ищенко, Киев постоянно требует от РФ передать им под контроль границу в Донбассе, так как без политической и финансовой подпитки из России ДНР/ЛНР реально не смогут существовать.

 