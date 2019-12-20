Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от полицейских до 16.00 (17.00 по мск) 20 декабря закрыть все игровые заведения. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook

Кабмин провел «неожиданное» заседание и запретил игорный бизнес под видом гослотерей © Андрей Лубенский

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игровые заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», — отметил министр.

В ночь на 20 декабря Национальная полиция Украины прекратила деятельность 152 незаконных объектов игорного бизнеса. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен (около 122 миллионов рублей).