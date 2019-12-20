«Решение арбитража в пользу «Нафтогаза» воодушевило руководство компании. В результате ситуация зашла в такой тупик, из которого очень сложно найти хоть какой-то выход. Любое решение только усугубляет ситуацию», — сказал Марунич.
По его мнению, «любое эффективное решение может быть достигнуто только после смены руководства государства Украина, что не реалистично».
«Тут (на Украине — ред.) должен быть поистине вменяемый руководитель, который при этом будет настроен позитивно в отношении Москвы и с которым можно будет договориться. Я не представляю, что это может произойти в ближайшее время», — сказал эксперт.