На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа

Глава государства выразил сомнение, что его американского коллегу досрочно отстранят от власти.

Президент РФ Владимир Путин назвал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа элементом политической борьбы и результатом поражения демократов на выборах 2016 года. Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент © AP, Patrick Semansky | AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк

Он также напомнил, что обвинения в сговоре предвыборного штаба республиканцев с Россией не подтвердились и поэтому не смогли стать основанием для импичмента.

18 декабря Палата представителей полного состава признала Трампа виновным по обеим статьям обвинения — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса — и объявила ему импичмент. Теперь процедура переходит на рассмотрение Сената.

Для досрочного отстранения главы государства от власти необходимо 2/3 голосов сенаторов, то есть 67, но республиканцам принадлежит больше половины мест (53 из 100), а они выступают в защиту Трампа, поэтому он останется на президентском посту до плановых выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года.

Поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа стала анонимная жалоба сотрудника Национальной разведки на содержание его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года — якобы он принуждал официальный Киев начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена (наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии в 2020 году) и его сына Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а также возможное вмешательство украинских властей в американские выборы-2016 в обмен на продолжение военной помощи.

Однако ни в опубликованной Белым домом стенограмме тех переговоров, ни в показаниях свидетелей, вызванных демократами в Палату представителей, прямых доказательств наличия предложения «услуги за услугу» нет.