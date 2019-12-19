Глава государства выразил сомнение, что его американского коллегу досрочно отстранят от власти.
Президент РФ Владимир Путин назвал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа элементом политической борьбы и результатом поражения демократов на выборах 2016 года.
Он также напомнил, что обвинения в сговоре предвыборного штаба республиканцев с Россией не подтвердились и поэтому не смогли стать основанием для импичмента.
18 декабря Палата представителей полного состава признала Трампа виновным по обеим статьям обвинения — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса — и объявила ему импичмент. Теперь процедура переходит на рассмотрение Сената.
Для досрочного отстранения главы государства от власти необходимо 2/3 голосов сенаторов, то есть 67, но республиканцам принадлежит больше половины мест (53 из 100), а они выступают в защиту Трампа, поэтому он останется на президентском посту до плановых выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года.
Поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа стала анонимная жалоба сотрудника Национальной разведки на содержание его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года — якобы он принуждал официальный Киев начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена (наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии в 2020 году) и его сына Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а также возможное вмешательство украинских властей в американские выборы-2016 в обмен на продолжение военной помощи.
Однако ни в опубликованной Белым домом стенограмме тех переговоров, ни в показаниях свидетелей, вызванных демократами в Палату представителей, прямых доказательств наличия предложения «услуги за услугу» нет.